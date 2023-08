Der Immobilienmarkt im Wirtschaftsraum Augsburg zeigt sich standhaft gegenüber Krisen und schwierigen Entwicklungen, das bescheinigt der aktuelle A³ Immobilienmarktreport 2022/2023. Auch wenn – wie in ganz Deutschland – der Beginn einer immobilienwirtschaftlichen Zeitenwende am regionalen Markt zu spüren ist, blickt die Region Augsburg mit positiver Stimmung in die Zukunft.

[…]