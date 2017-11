Über 6.600 m² Bürofläche im Raum München vermietet

Die Nachfrage in München nach modernen Büroflächen ist hoch, was dazu führt, das Projektentwicklungen oftmals schon vor ihrer Fertigstellung vollvermietet sind, so zum Beispiel auch im aktuellen BayWa-Projekt im Arabellapark, wo CBRE die letzten freien Flächen vermitteln konnte.

Unternehmensberatung mietet in der Arabellastraße

Die Arabellastraße 4 ist vollvermietet: Zukünftiger Mieter für rund 1.850 m² wird die TNG Technology Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung mit Fokus auf High-End-Informationstechnik. Eigentümer des Objekts ist WealthCap. Als Generalmieter ist die BayWa AG Vermieter des Objekts. Der repräsentative Neubau mit insgesamt ca. 7.300 m² Mietfläche wird derzeit im Zuge der Revitalisierung und Aufstockung des benachbarten Sternhauses, Zentrale der BayWa AG, gebaut. Fertigstellung des Neubaus ist für Dezember 2017 geplant. Bereits Ende 2016 wurden circa 5.400 m² an den Schweizer Chemiekonzern Clariant vermietet [Clariant mietet 5.400 m² in München].



Wirtschaftsprüfer mieten 2.400 m² im Newton

Gut läuft es auch für das Neubauprojekt Newton in der Ridlerstraße 57 [München-Schwanthalerhöhe: Spatenstich für neues TÜV Süd-Bürogebäude]. Die Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB hat im Neubauprojekt des TÜV Süd rund 2.400 m² Bürofläche angemietet. Bis 2018 werden dort ca. 35.000 m² Bürofläche entstehen. Die aktuelle Anmietung wurde auf Mieterseite von Colliers International und auf Eigentümerseite von JLL begleitet.



LEOHO praktisch vollvermietet

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner kann mit der zuletzt erfolgten Vermietung einer Büro- und Praxisfläche an die kieferorthopädische Praxis „Dental One“ mit einer Fläche von ca. 390 m² nahezu Vollvermietung seines Geschäftshauses an der Leopoldstraße 37/Ecke Hohenzollernstraße in Schwabing vermelden. Der Neubau nach den Plänen des Züricher Architekten­büros Meili Peter Architekten verfügt insgesamt über eine Mietfläche von rund 5.700 m², die seit Baubeginn exklusiv durch Knight Frank vermarktet wurden. Zu den Ankermietern zählen die Commerzbank ebenso wie die Barmer Ersatzkasse.



SolarMont und IPPI mieten 2.100 m² in Dornach

Außerdem konnte das Maklerhaus CBRE zudem der Unterhachinger Solarinstallationsfirma SolarMont GmbH noch eine neue Geschäfts- und Lagerfläche vor den Toren Münchens vermitteln. Das Unternehmen wird im Quadrum in Aschheim-Dornach künftig rund 1.100 m² nutzen, davon knapp 460 m² Büro- und 640 m² Lagerfläche. Das moderne dreistöckige Bürogebäude in der Karl-Hammerschmidt-Straße 50 mit Kantine, Tiefgarage mit über 400 Stellplätzen sowie weiteren Außenstellplätzen und Kinderkrippe bietet insgesamt 39.000 m² Mietfläche und gehört zum Gewerbeimmobilienportfolio von Aroundtown SA, die sich auch über die Anmietung des IT-Spezialisten IPPI in ihrem benachbarten Bürogebäude Next freuen können. Das auf Videosicherheitstechnik, Medientechnik und Konferenzraumtechnik spezialisierte Unternehmen der Dallmeier-Gruppe hat kürzlich im Next durch die Vermittlung der Stock Real Estate GmbH ca. 1.000 m² Büro- und Serviceflächen angemietet, die Anfang 2018 bezogen werden. Das Objekt in der Karl-Hammerschmidt-Straße 32 verfügt insgesamt über eine Gesamtfläche von ca. 47.000 m².