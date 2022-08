Wirtschaftsförderung Leipzig startet neuen Kreativ-Wettbewerb

In ein Ladengeschäft temporär einziehen, Produkte, Kunst oder Handwerk zeigen, verkaufen, Geschäftsideen testen, die Kundschaft bei der Herstellung zusehen lassen – solche Möglichkeiten bieten zeitweilige Pop-Up-Stores. Im Rahmen ihres City- und Magistralen-Konzepts hatte die Stadt Leipzig 2021 eine erste Fläche im Plagwitzer Elsterforum an die Tüüg GbR vergeben, deren zwei Inhaberinnen inzwischen ein dauerhaftes Ladengeschäft eröffnet haben. An diesen Erfolg soll nun mit zwei weiteren Ladenflächen angeknüpft werden.

.

Die Ladenflächen befinden sich in den Höfen am Brühl (122 m² Fläche, 1. Obergeschoss) sowie in den Promenaden Hauptbahnhof (70 m², Erdgeschoss). Wiederum beträgt die kostenfreie Nutzungsdauer einen Monat, eröffnet werden soll am 1. November 2022.



Zur Bewerbung ist erneut lediglich eine kurze Projektbeschreibung mit einem kreativen, maximal 30 Sekunden langen Video nötig. Beides muss dem Amt für Wirtschaftsförderung spätestens am 25. September 2022 vorliegen. Danach bewertet eine unabhängige Jury alle eingegangenen Ideen und stellt die besten Konzepte zur öffentlichen Abstimmung. Sodann können die Wettbewerbssieger ihre Laden-, Ausstellungs- oder Veranstaltungskonzepte in dem jeweiligen Einkaufs-Zentrum umsetzen.



„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Partnern ‚Höfe am Brühl‘ und ‚Promenaden Hauptbahnhof‘ dieses Jahr zwei Flächen für neue Ideen und Konzepte zur Belebung unserer Innenstadt gewinnen konnten, mitten im Herzen von Leipzig. Das Zentrum ist Begegnungsort, Marktplatz und Schaufenster zur Geschichte für die Leipzigerinnen und Leipziger, dessen Wandel wir nur gemeinsam nachhaltig gestalten können. Dafür bringen wir in diesem Jahr erneut Ideen zu Flächen und Flächen zu Ideen„, so Clemens Schülke, Kommissarischer Leiter des Dezernates Wirtschaft, Arbeit und Digitales.



„Wir sind gespannt auf viele interessante und spannende Konzeptideen, die wir dann unterstützen dürfen, die ersten Schritte zum stationären Handel oder gar zur Verwirklichung von Ideen zu gehen. Wir sind dankbar, dass wir mit den Höfen am Brühl und den Promenaden Hauptbahnhof kompetente Partner mit sehr guten Geschäftslagen gefunden haben, welche schnell Ihre Bereitschaft zur Unterstützung des Wettbewerbs mitgeteilt haben“, sagt Robin Spanke, Citymanager der Stadt Leipzig.