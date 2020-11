Wirtgen Invest hat eine weitere Immobilientransaktion in einer der Big Cities getätigt: Das Family Office hat das Wohnquartier Charlie Living an der Zimmerstraße in Berlin-Mitte von der Trockland Gruppe im Rahmen einer off-market Transaktion erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. …

Fotos: GRAFT Gesellschaft von Architekten GmbH/Trockland



[…]