WIRO startet Neubau mit neun Wohnungen in Warnemünde

In Warnemünde startet der Bau eines neuen Mehrfamilienhauses mit neun Wohnungen. Die WIRO ersetzt das frühere Ärztehaus durch einen viergeschossigen Neubau mit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen. Die Rohbauarbeiten beginnen im Frühjahr 2026, die Vermietung ist ab 2027 vorgesehen.

.

Zunächst geht es in die Tiefe: 62 Bohrpfähle müssen in den Untergrund eingebracht werden, um dem viergeschossigen Neubau einen stabilen Halt zu geben. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen. In den kommenden Wochen beginnt die beauftragte Spezialtiefbaufirma mit ihrer Arbeit, im Frühjahr folgt das Rohbauunternehmen. Die Vermietung der neuen Wohnungen startet 2027.



Die neue Wohnanlage wird insgesamt neun Wohnungen umfassen – drei mit zwei, vier mit drei und zwei mit vier Zimmern. Während der Bauarbeiten kann es zu Einschränkungen im Bereich der Wachtlerstraße 11 kommen, sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Straße. Zusätzlich arbeiten die Stadtwerke Rostock derzeit am Ausbau des Fernwärmenetzes in Warnemünde, was ebenfalls temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich bringen kann.