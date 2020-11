Wiro baut 318 neue Wohnungen in Lichtenhagen

Von der Projektidee auf der grünen Wiese zum neuen Wohnquartier: Wiro wird die zirka 2,5 Hektar große Brachfläche zwischen Schleswiger und Möllner Straße städtebaulich neu entwickeln und dort rund 318 Wohnungen errichten. Neben dem Projekt hat das Wohnungsbauunternehmen zudem ein Neubauquartier direkt neben dem Barnstorfer Wald angekündigt. An der Thierfelderstraße und der Kobertstraße werden bis 2023 insgesamt 147 Wohnungen entstehen.

