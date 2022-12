WiredScore zertifiziert Laurenz Carré mit Platin

Gerch hat für ein Teilprojekt der Quartiersentwicklung Laurenz Carré als eines der ersten Gebäude in Köln die WiredScore Zertifizierung in Platin erhalten. Das auf dem nördlichen Baufeld entstehende Bürogebäude wurde für die hervorragende digitale Infrastruktur und Konnektivität mit 97 von 100 möglichen Punkten ausgezeichnet.

.