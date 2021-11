WiredScore zertifiziert jetzt auch Wohnimmobilien

WiredScore hat gestern seine europaweite Expansion bekanntgegeben. Gleichzeitig weitet das Unternehmen sein Produktportfolio im deutschsprachigen Raum auf Wohnimmobilien aus.

.

Im Rahmen seiner europaweiten Expansion fügt WiredScore zu den 11 zuvor erschlossenen Märkten 12 weitere Länder hinzu, unter anderem Österreich und die Schweiz. Gleichzeitig weitet WiredScore sein Produktportfolio im deutschsprachigen Raum auf Wohnimmobilien aus und baut damit auf dem Erfolg der Zertifizierung für Büroimmobilien auf, mit der seit ihrer Einführung im Jahr 2013 mehr als 65 Millionen m² zertifiziert wurden.



„Für Immobilien könnte die Konnektivität bald genauso wichtig sein wie die Lage, denn sowohl Arbeitgeber als auch Vermieter müssen sich um optimale Arbeitsbedingungen auch außerhalb der Büros kümmern. In einer Zeit, in der nahezu jeder Arbeitsschritt IT-gestützt abläuft und Cloud-Software zum Standard wird, ist die Bereitstellung ausgezeichneter Konnektivität eine Grundvoraussetzung für Produktivität im Office, als auch im Home Office. Immobilien mit guter Konnektivität haben darum einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind sehr froh, nun mit solch innovativen Immobilienunternehmen zusammenzuarbeiten, die aktiv in die digitale Infrastruktur ihrer Objekte investieren”, sagt Sebastian Kohts, Country Director DACH.