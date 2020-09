WiredScore zertifiziert das 200. Gebäude in Deutschland

WiredScore hat mittlerweile 200 Gebäude in ganz Deutschland im Zertifizierungsprozess. Bei dem zweihundertsten Gebäude handelt es sich um „LINK“, ein Büroobjekt in Frankfurt. Im markanten Eckgebäude in der Lise-Meitner-Straße 4, in Frankfurts City West, werden aktuell circa 10.000 m² Bürofläche renoviert und sollen mit Hilfe des neuen Konzepts die „New Work“ ermöglichen. Das Objekt befindet sich im Besitz von PGIM Real Estate.

.

„Wir freuen uns, dass unsere Immobilie LINK das 200. Gebäude in Deutschland ist, das eine WiredScore Zertifizierung durchläuft. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie entwickelt, erfordert eine kontinuierliche Anpassung der Arbeitsräume an die Bedürfnisse der Mieter. Das Bewertungssystem von WiredScore ermöglicht es Vermietern und Nutzern, sich in dieser komplexen Welt besser zurechtzufinden, um ihre Immobilien zukunftssicher zu machen. Durch die Zertifizierung stellen wir die technologischen Voraussetzungen dieser Büroimmobilie unter Beweis. Hiermit zeigen wir, dass PGIM Real Estate ein zukunftsorientierter Vermieter ist und unterstützen gleichzeitig unser Ziel, außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Investoren anzustreben“, kommentiert Julian Keetman, Vice President, Asset Management, bei PGIM Real Estate.



Insgesamt zertifiziert WiredScore nun über drei Millionen Quadratmeter Büromietfläche in Deutschland. Die meisten Gebäude, die bereits zertifiziert wurden oder sich noch im Zertifizierungsprozess befinden, liegen in der Region München (24 Prozent), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (19,5 Prozent), Berlin (19 Prozent), Hamburg (17 Prozent), dem Rhein-Main-Gebiet (14 Prozent) und der Region Stuttgart (6,5 Prozent). WiredScore zertifiziert sowohl Bestandsgebäude als auch Bauvorhaben und Modernisierungen. Insgesamt überwiegt leicht der Anteil an Bestandsgebäuden. Der größte Anwender von WiredScore für Bauvorhaben und Modernisierungen in Deutschland ist die Kölner Immobilien-Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft Art-Invest Real Estate.



„In WiredScore haben wir einen großartigen Sparringspartner für die Analyse und gezielte Verbesserung von Konnektivität in unseren Gebäuden gefunden. Dies ist vor allem für das Kerngeschäft unserer Mieter von hoher Relevanz“, sagt Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate. „Wir sind überzeugt, dass Gebäude-Konnektivität in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird und sehr stolz darauf, bereits heute größter Anwender in der WiredScore-Zertifizierung für Projektentwicklungen in Deutschland zu sein“.