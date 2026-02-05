WiredScore Gold und Platin für drei Büroobjekte von Conren Land

Conren Land stärkt die digitale Qualität seines Büroportfolios: Für zwei Frankfurter Objekte sowie eine Immobilie in Offenbach hat der Investor WiredScore-Zertifizierungen erhalten. Während das ML61 und das M2O mit Gold ausgezeichnet wurden, bestätigte das AYR im Rahmen einer Rezertifizierung den Platin-Status.

.

Conren Land hat für zwei Frankfurter Bürogebäude – das ML61 in der Mainzer Landstraße 61 und das AYR in der Solmsstraße 83 – sowie für das Objekt M2O in der Kaiserleistraße 8 und 8a in Offenbach WiredScore-Zertifizierungen erhalten. Die Auszeichnung bestätigt die digitale Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des Portfolios.



Während das ML61 und das M2O mit WiredScore Gold ausgezeichnet wurden, konnte das AYR im Zuge der Rezertifizierung den Status WiredScore Platin bestätigen. Die Zertifizierungen unterstreichen die moderne digitale Infrastruktur, die hohe Ausfallsicherheit und die exzellente Konnektivität der Standorte. Diese Faktoren gewinnen vor dem Hintergrund hybrider Arbeitsmodelle und technologieorientierter Unternehmensstandorte zunehmend an Bedeutung.



Das ML61 umfasst rund 5.300 m² flexibel nutzbare Mietfläche und verfügt über eine leistungsfähige digitale Ausstattung, die eine hohe Konnektivität sowie den Zugang zu vielfältigen Netzbetreiberdiensten sicherstellt. Bereits im Februar 2025 erhielt das Gebäude die Zertifizierung DGNB Gold für seinen hohen Nutzerkomfort und seine Gebäudequalität.



Das M2O bietet etwa 14.000 m² Bürofläche und zeichnet sich durch eine Photovoltaikanlage, E-Mobilitätsangebote in der Tiefgarage sowie eine repräsentative Lobby aus. Die digitale Infrastruktur entspricht aktuellen Standards und umfasst leistungsstarke Glasfaser- und IT-Strukturen. Im Juni 2025 wurde das Objekt ebenfalls mit DGNB Gold ausgezeichnet.



Das AYR verfügt über rund 20.000 m² Bürofläche. Redundante Glasfaseranbindungen, diversifizierte Hauseinführungen, eine hohe Ausfallsicherheit und eine sehr gute Mobilfunkabdeckung sorgen für eine robuste digitale Infrastruktur. Darüber hinaus steht den Nutzern in den Allgemeinbereichen kostenloses WLAN zur Verfügung. Das Gebäude verfügte zuvor bereits über eine BREEAM-Zertifizierung.



„Die Auszeichnungen bestätigen die konsequente Umsetzung unserer Digitalstrategie. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist für uns ein zentraler Qualitätsfaktor moderner Arbeitswelten. Mit den drei WiredScore-Zertifizierungen unterstreichen wir unseren Anspruch, technologieorientierten Unternehmen zukunftsfähige Bürostandorte mit echtem Mehrwert zu bieten“, sagt Marc Nickel, Managing Director bei Conren Land.



Die Zertifizierungen unterstreichen den Anspruch von Conren Land, digitale Infrastruktur frühzeitig mitzudenken und als integralen Bestandteil moderner Büroimmobilien umzusetzen.