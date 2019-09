WiredScore verpflichtet Leopold Böhm und Liane Termer

Liane Termer

© Privat

WiredScore baut sein Deutschland-Team weiter aus. Leopold Böhm startete zum 1. Juli 2019 als Operations Manager. Einen Monat später stieß Liane Termer zum Operations-Team bei dem PropTech-Unternehmen. In ihrer Rolle als Operations Manager sind sie für die Zertifizierung von Bestandsimmobilien und Neubauten zuständig.

Liane Termer war zuvor Consultant im Bereich Public Sector für die Unternehmensberatung P3 Communications. Ihre Hauptaufgabe bestand in der technischen IT-Beratung in internationalen Projekten mit dem Schwerpunkt „Critical Communications“. Vor ihrer Zeit bei P3 arbeitete sie bei zahlreichen Universitäten und Instituten als wissenschaftliche Mitarbeiterin; zuletzt, von 2011 bis 2015, beim Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in der Abteilung Photonische Netze und Systeme. Als Diplom-Ingenieurin für Medientechnologie forschte sie im Bereich der digitalen Signalverarbeitung, insbesondere für die drahtlose optische Datenübertragung.



Leopold Böhm kommt von Drees & Sommer Berlin, wo er zuletzt als Real Estate Consultant arbeitete. Sein Fokus lag auf der Transaktionsberatung (technische Due Diligence, inklusive weiterführender Immobilienberatung für Bestandsobjekte). Im Jahr 2014 schloss er sein Ingenieurstudium an der TU München ab und arbeitete danach als beratender Ingenieur für ein Start-Up in der Windenergiebranche.



„Die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der beiden neuen Operations Manager – Liane kommt aus dem Bereich Technik und Wissenschaft, Leopold aus der Immobilienwirtschaft – ergänzen sich perfekt,“ sagt Sebastian Seehusen, Geschäftsführer und Director of Germany bei WiredScore. „Wir bauen unser Team weiter kontinuierlich aus, um das wachsende Geschäftsvolumen zu bedienen und perspektivisch auch unser Dienstleistungsangebot zu erweitern.“



Das PropTech-Unternehmen hatte im Oktober letzten Jahres im Rahmen einer Series-A-Finanzierung 9 Mio. US-Dollar (rund 7,8 Mio. Euro) für die Expansion und eine Erweiterung der Dienstleistungen eingesammelt. Im Vereinigten Königreich startete nun im Frühsommer WiredScore Home, eine Zertifizierung für die Wohnungswirtschaft, die nach und nach global ausgerollt werden soll. Seit der Gründung im Jahre 2013 hat das Unternehmen Büros mit mehr als 46 Mio. m² Fläche in sechs Ländern zertifiziert. In Deutschland hat es seit Markteintritt 2017 bereits mehr als 100 Gebäude in der Zertifizierung.