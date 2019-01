Rock Capital holt Wirecard-Zentrale auf 40.500 m² nach Aschheim

Der Start von Rock Capital ins neue Jahr könnte wohl kaum besser laufen: Der Vermögensverwalter hat ca. 40.500 m² Fläche an das DAX-Unternehmen Wirecard AG als Headquarter in seiner Liegenschaft Campus-One im Einsteinring 30 in München-Aschheim vermietet. Der Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit ca. 4.500 Mitarbeitern wird dort in 2021 seine Standorte zusammenlegen. „Es freut uns wahnsinnig, dass wir für die Wirecard AG das neue Headquarter in München-Aschheim in unserem Campus One realisieren dürfen und so ein innovatives, erfolgreiches und bedeutendes Unternehmen am Standort Aschheim und München als langfristigen Mieter gewinnen konnten. Die große Nachfrage für den Businesspark ExpoGate und für unseren Campus One in München-Aschheim hat sich extrem positiv entwickelt und ist eine wahre Erfolgsgeschichte.“ so Christian Lealahabumrung, Geschäftsführer Rock Capital Group.

