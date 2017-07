„Wir brauchen 80.000 Sozialwohnungen per anno”

Eine Milliarde Euro hat der Bund den Ländern im letzten Jahr für den sozialen Wohnungsbau in die Kassen gespült – doppelt soviel wie in 2015. Mitnichten wurde aber auch eine doppelt so hohe Zahl an geförderten Wohnraumeinheiten erstellt. Bundesbauministerin Barbara Hendricks verknüpft ihre medial lautstark vorgetragene Forderung nach 80.000 neuen Sozialwohnungen per anno mit einer deutlichen Kritik an den Ländern.

.

Und dabei kommen einige Länder schlechter weg als andere. Insgesamt 24.550 neue Sozialwohnungen konnten 2016 bundesweit schlüsselfertig übergeben werden, rund 10.000 mehr als in den zwölf Monaten davor. Aber: „Die Bemühungen sind sehr unterschiedlich verteilt.“ Nach Berechnungen des Bundesbauministeriums haben allein Nordrhein-Westfalen (9.300), Berlin (2.300) und Hamburg (2.300) mehr als die Hälfte dieses Kontingents gestemmt. Baden-Württemberg und Thüringen bauten „deutlich weniger“ Wohneinheiten für Menschen mit Berechtigungsschein, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt gar keine.



Sehr eindringlich wies die Bauministerin daraufhin, dass die Länder dringend angehalten werden, die Bundesmittel ohne Wenn und Aber für den sozialen Wohnungsbau zurückzustellen. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Bund im laufenden und im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro zuschießen werde. Hendricks fordert in diesem Zusammenhang erneut, dass die Gelder nicht mehr nach dem Königsteiner Schlüssel, meint: nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl, sondern zweckgebunden an „bedürftige“ Länder (im Sinne von: mit ausgeprägter sozialer Wohnraumnot geschlagen) ausgeschüttet werden.



„Nachdem der soziale Wohnungsbau jahrelang missachtet wurde, haben wir mit der Erhöhung der Bundesmittel eine Trendwende eingeleitet. Diesen Weg müssen wir jetzt weitergehen, denn der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist riesig. Einige Länder sind schnell aufgewacht und haben umgesteuert, andere müssen noch mehr tun. Ich erwarte, dass alle Länder sich an ihre Zusage halten und die Bundesmittel ausschließlich für den sozialen Wohnungsbau einsetzen. Dann können wir in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg von neuen Sozialwohnungen rechnen", so Hendricks.



Und die Zeit drängt, denn nach 2019 verbietet das Grundgesetz eine weitere Bundesförderung. Daher wird auch Hendricks Forderung nach einer Grundgesetz-Änderung lauter. „Die Länder können diese große gesellschaftliche Aufgabe nicht alleine stemmen. Die soziale Wohnraumförderung gehört in die Verantwortung von Bund und Ländern. Wir benötigen darum eine Grundgesetzänderung, die auch nach 2019 ein Engagement des Bundes ermöglicht. Dabei muss klar sein: Wenn der Bund sich dauerhaft beteiligt, muss das Geld zweckgebunden dort eingesetzt werden, wo der Mangel an bezahlbaren Wohnungen am größten ist.“