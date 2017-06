Winters & Hirsch verkauft Handelsflächen in Berlin und Essen

Winters & Hirsch hat zwei Deals in Berlin und Essen abgeschlossen. In der Hauptstadt vermittelte das Maklerhaus im neuen prominenten Landmark „Sapphire“ auf der Chausseestraße einen Edeka-Markt sowie das Zweirad-Center Stadler in Essen.

.

Centerscape erwirbt Edeka-Markt in Berlin

Centerscape hat das 13. Objekt in der Region erworben. Das Ankaufsobjekt, eine erdgeschossige Teileigentumseinheit im Sapphireauf der Chausseestraße, ist langfristig an das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Edeka vermietet, der bereits im Januar seine Eröffnung feierte. Die Liegenschaft befindet sich in der Chausseestraße 43/Ecke Schwartzkopffstraße 1 in Mitte direkt gegenüber des neuen Headquarters des Bundesnachrichtendienstes (BND). Verkäufer ist eine Bauherrengemeinschaft der beiden Berliner Bauträger Econcept und Minerva.



Das Sapphire, das im Februar 2017 fertiggestellt wurde, ist von besonderer architektonischer Bedeutung für Berlin und den Bezirk Mitte. Es ist das erste Wohnhaus, das der New Yorker Star-Architekt Daniel Libeskind in Deutschland geschaffen hat. Die silber-bläuliche Fassade aus einem Keramik-Titanium-Werkstoff und die asymmetrische Gebäudekubatur setzen auf der Chausseestraße einen hochwertigen Akzent. Der Neubau verfügt insgesamt über 73 Eigentumswohnungen, inklusive Penthouse-Apartments, sowie die von Winters & Hirsch vermittelte Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss mit rd. 1.100 m² Mietfläche, wovon rund 800 m² auf die Verkaufsfläche. Hinzu kommen 32 Stellplätze in der Tiefgarage.



Zweirad-Center Stadler in Essen verkauft

Ein Family Office aus Regensburg hat das Zweirad-Center Stadler in Essen aus dem Bestand einer Berliner Vermögensverwaltung erworben. Das Einzelhandelsobjekt in der Strickerstraße 13, 15 im Stadtteil Vogelheim beherbergt das größte Fahrradgeschäft des Ruhrgebietes. Der Mieter, die Zweirad-Center Stadler Essen GmbH, hatte die neue Filiale nach dem Auszug des früheren Mieters, einem Praktiker-Baumarkt, im Mai 2016 erst eröffnet. Das Einzelhandelsobjekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 7.100 m², inklusive ca. 5.140 m² Verkaufsfläche. Das ca. 22.500 m² große Grundstück bietet Platz für rund 315 Pkw-Stellplätze.