Winegg startet 2026 mit sechs Projekten und Rooftop Collection

Winegg geht mit sechs neuen Projekten und einem klaren Qualitätskurs ins Jahr 2026. 2025 wurden rund 300 Wohnungen verkauft, das Interesse stieg um 16 Prozent. Stabile Zinsen und regulatorische Klarheit machen den Markt laut des österreichischen Projektentwicklers wieder planbarer.

.

Für Winegg ist das Jahr 2025 operativ gut gelaufen und das Portfolio konnte gezielt weiterentwickelt werden. Mit der Fertigstellung der beiden nachhaltigen Neubauprojekte Fahrbachgasse 6–8 (1210 Wien) und The Temptation (1180 Wien) sowie des Signature-Revitalisierungsprojekts Essenz No. 1 (1050 Wien) wurden gleich drei Wohnprojekte erfolgreich abgeschlossen. Parallel starteten Grand Garden (1160 Wien) und The Arik (1160 Wien) in die Vermarktung, begleitet vom Baustart der Siebenbrunnengasse 44 (1050 Wien). Zudem wurden 2025 rund 2.000 m² Wohnfläche im bestehenden Zinshausportfolio des Immobilienentwicklers hochwertig saniert.



Mit einem Vertriebserfolg von rund 300 verkauften Wohnungen und einem Anstieg der Kaufanfragen um 16 Prozent gegenüber 2024 wird deutlich: Hochwertige, urbane Wohnprojekte bleiben stark gefragt.



Der Wiener Wohnungsmarkt zeigt 2025 deutliche Signale: Die Nachfrage steigt, während die Bautätigkeit auf historisch niedrigem Niveau verharrt. Die verbesserte Planbarkeit durch die KIM-Verordnung und stabilere Zinsen fördern langfristige Kaufentscheidungen. Herausforderungen bleiben: hohe Baukosten, komplexe Regulierung und lange Genehmigungsverfahren prägen die Branche.



Die Kombination aus hoher Lebensqualität, Bevölkerungswachstum und geringer Fertigstellungsquote sorgt für ein Umfeld, in dem neue Projekte mit nachhaltiger Projektentwicklung und qualitativ hochwertiger Bauweise einen deutlichen Vorteil erzielen. Winegg setzt auch für das nächste Jahr auf selektive Akquisition, hochwertige Lagen und eine klare Qualitätsstrategie.



Für das kommende Jahr plant Winegg zwei Signature-Revitalisierungen sowie vier Neubauprojekte. Ein besonderer Schwerpunkt ist außerdem der offizielle Launch der Winegg Rooftop Collection, die mit acht exklusiven Dachgeschossprojekten in Wiener Bestlagen startet. Diese neuen Projekte verbinden moderne Architektur, flexible Grundrisse sowie energieeffiziente Bauweisen und stehen für ein Wohngefühl, das Urbanität und nachhaltige Lebensqualität vereint.



„Die kommenden Jahre werden davon geprägt sein, wie konsequent Qualität, Nachhaltigkeit und städtebauliche Verantwortung umgesetzt werden. Unsere neuen Projekte setzen genau dort an und schaffen Wohnraum mit langfristiger Perspektive“, sagt DI Hannes Speiser, Prokurist der Winegg Realitäten GmbH.