Winegg erwirbt zwei Wiener Bürogebäude von Immofinanz

Die Immofinanz hat erneut einen Verkauf von Büroimmobilien erfolgreich abgeschlossen. So wurden die beiden Wiener Bürogebäude „Franz Josefs Kai 27“ und „Schreyvogelgasse 2“ an die österreichische Winegg Gruppe „zu einem attraktiven Marktpreis“ von rund 60 Mio. Euro abgegeben, so das Unternehmen.

„Wir kommen bei der Umsetzung unserer im Sommer beschlossenen Portfoliostrategie mit Fokus auf Retail-Immobilien und Myhive-Office-Lösungen sowie geplanten Verkäufen im Wert von rund einer Milliarde Euro [wir berichteten] rasch voran. Nach der kürzlich erfolgten Veräußerung eines Bürogebäudes in Prag [wir berichteten] ist diese Transaktion ein weiterer wichtiger Schritt, und wir sind mit den erzielten Verkaufspreisen sehr zufrieden. Seit Bekanntgabe des Strategie-Updates haben wir bereits Immobilienverkäufe mit einem Volumen von rund 150 Millionen Euro getätigt. Das Interesse von Investoren an qualitativen Büroimmobilien in Zentrumslagen ist nach wie vor hoch“, sagt Radka Doehring, Vorständin der Immofinanz.



Die beiden Immobilien liegen in bester Lage in der Wiener Innenstadt und verfügen über eine gute Verkehrsanbindung. Die beiden Immobilien haben eine Fläche von insgesamt rund 7.000 m² und sind langfristig vermietet.