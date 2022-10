Wincon startet Rohbau an Leipzigs größtem Holzhybrid-Projekt

Nach nur fünf Monaten beginnt die Wincon Immobilienholding mit dem Rohbau ihrer seniorengerechten Wohnanlage im Lindenauer Hafen. Es ist aktuell Leipzigs größtes Holzhybrid-Projekt und für den Projektentwickler die Möglichkeit für künftige Projekte Erfahrungen in der Holzhybrid-Bauweise zu sammeln.

