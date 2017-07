Wilma Wunder mietet nahe der Kö

Das Gastronomiekonzept „Wilma Wunder“ wird der Ende 2017 einen neuen Standort unweit der Düsseldorfer Königsallee eröffnen. Wie die Enchilada Gruppe, zu dem das Gastrokonzept gehört, mitteilte, steht der Start der Umbauarbeiten am Martin-Luther-Platz 27 und damit die Eröffnung des vierten Standorts des Ganztageskonzeptes in Deutschland kurz bevor. Die Eröffnung erfolgt im Rahmen der angekündigten Expansionsstrategie von Echilada [Enchilada will bis 2018 60 neue Standorte besetzen].

Die Räumlichkeiten in dem Neubau, die sich auf rund 1.100 m² inkl. aller Nebenflächen belaufen, verfügen über einen Gastraum im Erdgeschoss mit rund 250 Plätzen innen (außen sind zusätzliche 400 Plätze möglich), ein Galeriegeschoss sowie eine große Dachterrasse mit zusätzlichen rund 100 Sitzplätzen.



Der Neuzugang ist eine Verwandlungskünstlerin: Je nach Tageszeit verwandelt sich Wilma in ein Café, ein Bistro, ein Restaurant und in eine Bar. Bei uns sollen sich die Gäste den ganzen Tag wohlfühlen können, deshalb wechselt auch das Ambiente, angepasst an die Tageszeit. Wir sind überzeugt, dass Wilma schnell ein wichtiger Teil in der gastronomischen Szene in Düsseldorf wird", freut sich Geschäftsführer Thorsten Jablonka auf den Start. Jablonka bringt umfangreiche Erfahrung als Franchisenehmer und Geschäftsführer der Enchilada Gruppe mit. Der 37-jährige ist seit 2001 in verschiedenen Betrieben der Gruppe tätig, zuletzt seit rund neun Jahren als Geschäftsführer des Enchilada Karlsruhe.