Wilma Wohnen startet Abbrucharbeiten für Sunny Living

Wilma Wohnen Süd entwickelt auf dem Gelände der ehemaligen Ausbildungswerkstatt von IHK und Handwerkskammer zwischen Schach’schem Mühlweg, Rudolf-Heiligers-Straße und TuS-Sportplatz im Stadtteil Worms-Hochheim ein neues Wohnquartier. Mit den Abbrucharbeiten des seit gut 2 Jahren leerstehenden Bestandsgebäudes wurde in der letzten Woche begonnen. Insgesamt werden dort in 2 Bauabschnitten 26 Häuser realisiert. Die Bauarbeiten zur Erschließung des Grundstücks erfolgen ab April, mit dem Hochbau der ersten 14 Doppelhaushälften beginnt der Projektentwickler bereits im Juni. Das neue Wohngebiet mit dem Namen „Sunny Living“ ist zentral gelegen, in direkter Nähe von Schulen, Einkaufsgelegenheiten und Gastronomie. Nur etwa 2,5 km vom Wormser Dom entfernt, entsteht hier ein neues Quartier, das ruhiges Wohnen im Grünen mit einer engen Anbindung an die Wormser Innenstadt kombiniert.

