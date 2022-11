Wilma startet Vertrieb von Wohnquartier in Köln-Wahn

Anfang November erfolgt im Kölner Stadtteil Wahn der Vertriebsstart für den zweiten und gleichzeitig finalen Bauabschnitt des Projekts „Am Krausbaum“. Dort entstehen 12 Häuser in Doppelhausbauweise, die ein neu entstandenes Quartier im Rechtsrheinischen komplettieren.

Im ersten Bauabschnitt wurden bis Mitte 2019 bereits 9 Reihen- und 10 Doppelhäuser unter der Adresse errichtet. Das zu bebauende Areal befindet sich an der Straße „Am Krausbaum“. Die Häuser werden über eine verkehrsberuhigte Anwohnerstraße erschlossen. Im Süden grenzt das Wohngebiet an ein kleines Waldstück.



Die Haushälften mit einer Wohnfläche von 140 m² verfügen über einen eigenen Garten mit Terrasse. Pro Einheit ist eine Garage mit vorgelagertem Stellplatz vorgesehen. Die Häuser werden in Massivbauweise mit Keller gebaut. Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser erfolgt über eine Luft-Wärmepumpe und steht so für eine nachhaltige Energieausstattung. Das kompakt erschlossene, verkehrsberuhigte Gebiet erweitert die neue Nachbarschaft im Kölner Stadtteil Porz-Wahn um weitere Einheiten.



„Wir freuen uns über die Möglichkeit, in Köln-Wahn ein Wohnquartier in citynaher Ortsrandlage und ruhiger Umgebung mit gewachsener Infrastruktur zu errichten. Dieses Projekt im Kölner Süden trägt dem dringenden Bedarf nach Wohnraum in der Rheinmetropole Rechnung. Die Planung für das Quartier sieht besonders die Ansiedlung junger Familien vor, die Stadtnähe mit nachbarschaftlichem Charakter verbinden wollen,“ erläutert Matthias Singer, Regiomanager Köln-Bonn von Wilma Immobilien.



Nachdem die Baugenehmigungen für den letzten Bauabschnitt vorliegen, steht einem Baustart im Frühjahr 2023 nichts im Wege. Darauf aufbauend erfolgt die Fertigstellung etwa ein Jahr später und somit könnten die zukünftigen Bewohner Mitte 2024 ihr neues Eigenheim beziehen.