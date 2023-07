Wilma startet Vertrieb für Weinberger Gärten in Meckenheim

Mit dem Projekt Weinberger Gärten in Meckenheim bringt Wilma Immobilien ein weiteres Angebot für modernes Wohnen in NRW auf den Markt. Südlich von Bonn realisiert der Projektentwickler auf einem knapp vier Hektar großen Areal ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wohnquartier. Insgesamt sind hier 83 Einfamilienhäuser geplant – ausgebildet als Reihen, Doppel- oder freistehende Häuser –sowie drei Mehrfamilienhäuser mit zusammen 38 Eigentumswohnungen. Mit Vertriebsstart stehen die ersten 13 Häuser des Vorhabens zum Verkauf.

Auf acht Bauabschnitte verteilt werden in den kommenden Jahren acht unterschiedliche Haustypen – vom freistehenden Einfamilienhaus über Doppelhaushälften zu unterschiedlichen Ausprägungen von Reihenhäusern mit Wohnflächen zwischen 119 und 181 m² angeboten und errichtet. Die Mehrfamilienhäuser im Quartier orientieren sich mit drei Geschossen plus zurückgesetztem Staffelgeschoss an die umliegende Bebauung. Hier entstehen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, barrierefrei errichtet und jeweils mit Gartenanteil, Balkon oder Dachterrasse. Gegenüber umliegenden Straßen durch einen begrünten Lärmschutzwall und eine begrünte Lärmschutzwand mit Grünstreifen abgeschirmt entsteht ein nachhaltiges Quartier, das durchgehend mit über energieeffiziente Wärmeversorgung mit Luft-Wärmepumpen verfügt.



„Das Projekt Weinberger Gärten stellt ein Angebot an den dringenden Bedarf an neuem Wohnraum im Umland dar. Die Planung für das Quartier sieht besonders die Ansiedlung junger Familien vor, die modernes Wohnen mit nachbarschaftlichem Charakter verbinden wollen“, so Matthias Singer, Prokurist und Regiomanager Köln-Bonn von Wilma Immobilien. "Mit diesem Projekt in bester Anbindung zu Bonn und der Rheinschiene realisieren wir ein Wohnquartier in einem Ort mit gewachsener Infrastruktur und gutem Umfeld. Das Neubauvorhaben verbindet die Vorteile von hochwertigem Wohnen mit zukunftsweisender Ausstattung“, verspricht Singer.



Der Baustart für die ersten Häuser ist nach der Ausführung der Erschließungsmaßnahmen für Anfang nächsten Jahres geplant. Darauf aufbauend ist über alle Bauabschnitte mit einer Fertigstellung des gesamten Quartiers ungefähr Ende 2026 zu rechnen.