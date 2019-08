Wilma startet Vertrieb des „Noventi“

Der Vertrieb ist angelaufen: „Noventi“ heißt das neue Wohnquartier der Wilma Wohnen Süd im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Auf dem 7.800 m² großen Grundstück realisiert der Bauträger in zwei Bauabschnitten 28 Townhäuser und Doppelhäuser mit Terrassen und Gärten sowie 10 Eigentumswohnungen in einem modernen Mehrfamilienhaus. Die vollständig unterkellerten Häuser verfügen über drei Vollgeschosse mit Wohnflächen zwischen 138 m² und 164 m² und eignen sich damit ideal für Familien mit Kindern aber auch für Paare, die großräumiges Wohnen besonders schätzen. Ein bis zwei Parkplätze vor dem Haus oder auf einem Stellplatz direkt gegenüber stehen für die Bewohner bereit. Die Eigentumswohnungen haben Wohnflächen zwischen 48 m² und 112 m² und ebenfalls jeweils einen Stellplatz, angrenzend am Haus.

