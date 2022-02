Wilma startet „Quartier La Vie“

Die Wilma & Bamac Bauträger GmbH hat mit dem Bau des „Quartier La Vie“ in zentraler Lage in Frankfurt - Praunheim begonnen. Auf dem ca. 7.000 m² großen Grundstück entstehen bis Mitte 2024 insgesamt 141 Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 12.175 m² sowie eine KITA und 5 Gewerbeeinheiten für Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss. 35 der 141 Wohnungen werden im Frankfurter Förderprogramm für mittlere Einkommen gefördert.

