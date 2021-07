Wilma startet mit dem Verkauf des „Korber Viertele“

Unter dem Namen „Korber Viertele“ beginnt Mitte Juli die Wilma Immobilien-Gruppe mit dem Verkauf von Eigentumswohnungen im Neubaugebiet „Südrand Langenäcker“ in Korb.

.

Auf dem 1.320 m² großen Grundstück am Merlotweg 3 und 5 entstehen insgesamt 23 Wohneinheiten in 2 Mehrfamilienhäusern mit 1 bis 5 Zimmern und Größen zwischen ca. 39 und ca. 120 m² Wohnfläche. Den Bewohnern stehen 31 Stellplätze in Doppelparker-Anlagen (halbautomatisches Parksystem) in der Tiefgarage zur Verfügung. Diese bietet auch Platz für Fahrräder, Kinderwagen und E-Bikes.



Bei der Planung, die aus der Feder des Architekturbüros Isin+Co stammt, wurde besonders auf Energieeffizienz geachtet. Durch kompakte Bauweise, eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle, die Vermeidung von Wärmebrücken und den Einsatz eines modernen Heizsystems im Contracting Modell erreicht das „Korber Viertele“ den anspruchsvollen Effizienzhaus 55 Standard. Das aus 3 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss bestehende Mehrfamilienhaus wird in Massivbauweise erstellt und hat eine klare Südorientierung der Wohnräume.



Mit dem Bau soll im November 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juni 2023 vorgesehen.