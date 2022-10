Wilma legt Grundstein für „Artem Stadtquartier“ in Oberursel

Für das „Artem Stadtquartier“ wurde am 30. September in Oberursel der Grundstein gelegt. Peter Wittel, Geschäftsführer der Wilma Rhein-Main, Bürgermeisterin Antje Runge und Karin Schunda, Geschäftsführerin des Architekturbüro Monogruen, legten gemeinsam aktuelle Tageszeitungen, Geldstücke und einen Architektenplan des Stadtquartiers in die Zeitkapsel, die im Anschluss im Mauerbett versenkt wurde. Damit werden auch künftigen Generationen diese Zeitzeugnisse zugänglich gemacht.

