Auf einem 17.730 m² großen Areal am Ortsrand von Gernsheim baut Wilma in 4 Bauabschnitten Einfamilienhäuser in verschiedenen Haustypen sowie Eigentumswohnungen. Am Donnerstag wurde im Beisein von Peter Burger, Bürgermeister von Gernsheim, und Peter Wittel, Geschäftsführer der Wilma Niederlassung Rhein-Main der symbolische Spatenstich für das Projekt begangen. 15 Reihenhäuser werden

[…]