Wilma baut Kronenquartier in Offenburg

Die WHS reicht das Wohnprojekt auf dem ehemaligen Gelände der Kronenbrauerei in der Oststadt an Wilma weiter. Durch den Verkauf soll der ursprünglich für 2019 geplante Baustart für die 120 inzwischen projektierten und genehmigten Wohnungen in greifbare Nähe rücken.

Wilma wird das Projekt auf dem rund 8.940 m² großen Grundstück zwischen Zellerstraße, Moltkestraße und Turnhallenstraße in drei Bauabschnitte realisieren. Insgesamt entstehen rund 9.480 m² Wohnfläche, 755 m² Gewerbefläche und 151 Tiefgaragen-Stellplätze. „Wir sind sehr glücklich über den Ankauf dieses Projekts und über die erneute so vertrauensvolle sowie erfolgreiche Zusammenarbeit mit der WHS. Der Standort Offenburg, der Mikrostandort des Projekts, die Planung und das gesamte Bebauungskonzept haben uns überzeugt und wir freuen uns nun sehr, dieses Projekt zu realisieren,“ sagt Bettina Klenk, Geschäftsführerin der Wilma Immobilien-Gruppe, Region Baden-Württemberg & Bayern.



Auf dem Nachbargrundstück will die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH parallel für ihren Eigenbestand 50 Wohneinheiten mit einer Mietfläche von ca. 4.150 m² errichten. Der Baustart ist aktuell für Sommer 2022 vorgesehen. Das Unternehmen hatte das Areal in 2015 erworben und den ursprünglich für 2019 angekündigten Baustart aufgrund der starken Baukonjunktur nicht realisieren können. „Wir sind hochzufrieden, dass das Projekt in Offenburg mit Wilma einen Käufer gefunden hat, mit dem wir schon seit Jahren sehr gut zusammenarbeiten“, erklärt Marc Bosch, Geschäftsführer der WHS.



Auch von der Stadt Offenburg blickt man wohlwollend auf dieses Projekt. Dr. Erwin Drixler, Leiter des Fachbereichs Bauservice der Stadt Offenburg, begrüßt die städtebauliche Entwicklung, da damit der gestiegenen Nachfrage an Wohnraum in Offenburg Rechnung getragen wird.