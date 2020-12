Wilma erwirbt Grundstück in Korb und verkauft Wohnhaus in Tübingen

Die Wilma Immobilien-Gruppe hat in der Stadt Korb in Baden-Württemberg ein Grundstück erworben und außerdem symbolisch den Schlüssel für ein Wohn-und Geschäftshaus in Tübingen übergeben.

.

Grundstücksankauf in Korb

Die Wilma Immobilien-Gruppe hat im Dezember ein Grundstück von der Stadt Korb im Neubaugebiet „Südrand Langenäcker“ erworben. Auf dem 1.320 m² großen Grundstück an der Trollinger Straße/Merlotweg soll ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 24 Wohnungen und 31 Tiefgaragenstellplätzen entstehen. Der Entwurf stammt aus der Feder des Architekturbüros Isin +Co.



Geplant sind sowohl frei finanzierte Eigentumswohnungen, als auch sozial geförderte Mietwohnungen und geförderte Eigentumswohnungen. Der Vertriebsstart ist für Juni 2021 vorgesehen. Mit dem Bau soll im Oktober nächsten Jahres begonnen werden.



Symbolische Schlüsselübergabe an Quantum in Tübingen

Außerdem übergab die Wilma, Region Baden-Württemberg, anlässlich der erfolgreichen Bauabnahme symbolisch den Schlüssel für das Wohn- und Geschäftshaus „Westspitze“ in Tübingen an die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Auf dem 3.686 m² großen Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofareals ist in etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit mit dem Projekt „Westspitze“ ein neues lebendiges Quartier mit ca. 7.350 m² Wohnfläche und ca. 1.200 m² Gewerbefläche im Erdgeschoss entstanden. Die Quantum Immobilien KVG hat das Projekt für ein durch sie verwaltetes Anlagevehikel erworben und wird das Objekt langfristig im Bestand halten. Nach Übergabe durch die Wilma wird das Objekt in Zukunft unter dem Namen „Das Westspitz“ vermarktet.



Baubeginn war im September 2018. Das nun fertiggestellte Projekt bietet einen ausgewogenen Mix aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen: Neben einer Einzelhandelsfläche für einen Supermarkt und einer weiteren Kleingewerbeeinheit wurden insgesamt 106 Wohneinheiten von der Ein- bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung realisiert. Dabei wurde vor allem dem Bedarf an kleinen Wohnungen in Tübingen Rechnung getragen. 111 Tiefgaragenstellplätze für Pkw und über 200 Fahrradstellplätze stehen den Bewohnern, den Büronutzern und den Kunden des Supermarkts zur Verfügung. 50 % der Wohnungen sind bis dato schon vermietet. Die Einzelhandelsflächen werden zurzeit von Aldi ausgebaut und sollen Anfang des kommenden Jahres eröffnet werden.



„Wir freuen uns sehr, dass wir in einer verhältnismäßig kurzen Bauzeit von 26 Monaten das Wohn- und Geschäftshaus 'Westspitze' in exponierter Lage im neuen Güterbahnhofsviertel termingerecht realisieren konnten. Generalunternehmer ist die Köster GmbH. Mit Quantum haben wir einen renommierten Investor gefunden. Das Projekt ist nicht nur vom Standort, sondern auch aufgrund des architektonischen Konzepts absolut herausragend. Erfolg ist aber auch immer ein Zusammenspiel aller am Projekt beteiligten Partner. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Tübingen, den Stadtwerken Tübingen und allen Fachplanern war hervorragend. Wir freuen uns auf hoffentlich weitere Projekte in dieser Stadt“, sagt Bettina Klenk, Geschäftsführerin der Wilma Immobilien-Gruppe, Region Baden-Württemberg.



"Das ‚Westspitz‘ steht beispielhaft für ein modernes und nachhaltiges Stadtquartier. Es kombiniert geschickt verschiedene Nutzungsarten und sorgt damit für kurze Wege. Schon zum Jahreswechsel werden die ersten Mieter einziehen, dem Quartier Leben einhauchen und hier ein neues Zuhause finden“, ergänzt Knut Sieckmann, Leiter Assetmanagement Wohnen bei der Quantum Immobilien KVG.



„Wir sind eine Stadt der Quartiere, deshalb ist es ist toll, dass hier über 100 Mietwohnungen auf einen Schlag entstehen“, sagt Cord Soehlke, Bau- und Erster Bürgermeister der Universitätsstadt Tübingen.



Die Immobilie zeichnet sich durch ihre zentrale Lage und eine hervorragende Anbindung aus und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur „Blauen Brücke“, welche die Verbindung zwischen der Tübinger Südstadt und der Innenstadt mit historischem Stadtkern herstellt.



Die Architektur stammt aus der Feder von a + r Architekten, Tübingen und Stuttgart, welche im Jahr 2016 den Architektenwettbewerb für die Gebäude- und Fassadengestaltung für sich entscheiden konnten.