Das angeschlagene Modelabel Bogner hat im Rahmen seines Sparplans jetzt den Verkauf seiner Firmenzentrale abgeschlossen. Das Firmengebäude geht samt des 12.000 m² großen Areals in Berg am Laim für 55 Mio. an UBM. Mit diesen Maßnahmen verschafft sich die Gruppe Liquidität für den Abbau von Schulden und neue Investitionen. …

