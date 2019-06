Willi Weis und Simon Beyer verlassen JLL

JLL muss weitere personelle Verluste einstecken: Der langjährige Investmentspezialist Willi Weis will sich neuen Herausforderungen stellen und das Unternehmen zum 1. September verlassen. Dies teilte der Immobiliendienstleister heute mit. Weis war seit April 2013 Head of Industrial Investment und hatte den Bereich in den letzten Jahren signifikant ausgebaut. Neben Weis verläßt im September zudem auch der Logistikinvestmentmakler Simon Beyer, bislang Team Leader Industrial Investment JLL Frankfurt, das Unternehmen. Zu den konkreten Plänen der beiden ist bis dato noch nichts bekannt.

