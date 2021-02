Wilhelm von Finck Gruppe steigt bei Aviam ein

Wilhelm von Finck Gruppe erwirbt 20% der Kommanditaktien. Günter Koller zum Mitglied des Aufsichtsrates berufen. Die bundesweite Pipeline von derzeit > 150 Mio. Euro an Pflegeheimprojekten wird strategisch weiter ausgebaut und entwickelt.



.

Die Aviam Projektentwicklung AG & Co. KGaA hat seine zur Gründung in 2019 geplante Mittelfrist-Strategie bereits im Dezember 2020 umgesetzt und ein Aktienpaket i.H.v. 20% an die Wilhelm von Finck Gruppe veräußert. Mit der Wilhelm von Finck Gruppe und deren Geschäftsführer Günter Koller, der in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen wurde, gewinnt der Projektentwickler einen langfristigen und strategischen Partner, der mit Expertise, Netzwerk und Kapitalstärke dazu beitragen wird, die ambitionierten Ziele der Gesellschaft zu erreichen.



Das Unternehmen geht aus der in 2014 gegründeten Luxury m GmbH hervor, die ihre Expertise und Pipeline in die Gesellschaft eingebracht hatte. Der Vorsitzende des Vorstandes der Gesellschaft, Michael Mükusch, hat seit der kapitalmarkt-afinen Neugründung das Dealvolumen des Unternehmens auf derzeit ca. 150 Mio. Euro vergrößert.



„Mit der nun erfolgten Aufnahme eines strategischen Langfristinvestors aus der Region haben wir die Grundlage gelegt, in unseren beiden Geschäftsbereichen der Pflegeheimund Wohnimmobilien, die noch über lange Zeiträume von hoher Angebotsknappheit geprägt sein werden, nachhaltig und fokussiert großvolumige Projekte über 100 Mio. Euro Projektvolumen zu realisieren“, so Michael Mükusch. „Die derzeitig herausfordernde Zeit gesundheitlicher, sozialer und ökonomischer Verwerfungen wird gleichwohl weiterhin vom Megatrend der Demografie dominiert. Hierfür benötigen wir Lösungen und Unternehmen, die es vermögen, die komplexen Anforderungen an Pflegeprojekte zu verstehen und erfolgreich umzusetzen – von der Identifikation der Lage, über Baurechtschaffung und Betreiberwahl bis zu Umsetzung, Management und Betrieb“.