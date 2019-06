Wilberz-Stiftung stellt Neubau für Fußgängerzone vor

Ende Mai 2019 ist an der Hindenburgstraße 139 eine Ära zu Ende gegangen. Die Mietverträge an dem Traditionsstandort, der insbesondere durch die jahrzehntelange Ansiedlung der Buchhandlungen Boltze sowie nachfolgend der Buchhandlung Wackes jedem Mönchengladbacher bekannt sein dürfte, sind ausgelaufen. An selbiger Stelle errichtet die Josef und Hilde Wilberz-Stiftung einen attraktiven Büro- und Geschäftshaus-Neubau, der dem Standort „durch eine zeitgemäße Architektur und Funktion neues Leben einhauchen soll“. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

