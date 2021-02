Wiesbadens Büromarkt spürt Corona-Auswirkungen

Drei Jahre in Folge verzeichnete die hessische Landeshauptstadt ausnahmslos steigende Flächenumsätze. Die Umsatzrallye gipfelte 2019 im neuen Allzeithoch mit einem Büroflächenumsatz von rund 123.500 m². Dann bremste die COVID-19-Pandemie Wiesbadens Erfolgsserie schroff.

.

Die Auswirkungen der Coronakrise spiegelten sich auch auf Wiesbadens Bürovermietungsmarkt wider und das Neuvermietungsvolumen halbierte sich fast gegenüber dem Vorjahr, stellt die Analyse von TwoRivers fest. Ende 2020 konnte somit ein Jahresumsatz von rund 66.000 m² Bürofläche für Wiesbadens Vermietungsmarkt ermittelt werden. Ein ähnliches Umsatzergebnis wurde zuletzt 2016 (62.000 m²) erreicht.



2020 mussten bundesweit zahlreiche Bürovermietungsmärkte signifikante Umsatzrückgänge verkraften, denn vielerorts stellten Unternehmen ihre Umzugs- und Expansionspläne zurück und konzentrierten sich zwangsweise auf die neuen Herausforderungen in der Pandemie. Entsprechende Nachholeffekte sind bei einer Normalisierung zeitversetzt zu erwarten. Zusätzlich hatte Wiesbadens Büromarkt auch im vergangenen Jahr mit einem äußerst knappen Flächenangebot zu kämpfen. Diese beiden Faktoren bremsten 2020 den Bürovermietungsmarkt der hessischen Landeshauptstadt - ein eher durchschnittliches Umsatzergebnis (Mittelwert der letzten 10 Jahre ca. 68.000 m²) war letzten Endes das Resultat.



Auffällig war, dass Großvermietungen (> 10.000 m²) im vergangenen Jahr gänzlich ausblieben. Lediglich zwei Bürovermietungen mit jeweils rund 5.000 m² wurden realisiert und fast die Hälfte des erzielten Umsatzvolumens resultierte aus Neuanmietungen im Bereich zwischen 1.000 und 5.000 m² (in Summe 18 Vertragsabschlüsse). Die restlichen Neuanmietungen bewegten sich allesamt im kleinteiligen Segment (< 1.000 m²).



Die meisten Büroflächen wurden von der öffentlichen Verwaltung nachgefragt; fast 50 % des gesamten Wiesbadener Flächenumsatzes (ca. 30.000 m²) entfielen auf diese Branche. Damit stützte dieser krisensichere Nutzer den Bürovermietungsmarkt während der Pandemie und nahm traditionell die Spitzenposition bei Umsatzvolumen und Abschlusshäufigkeit im Flächensegment > 1.000 m² ein.



Besonders der Teilmarkt „Mainzer Straße“ punktete 2020 mit seinem Büroflächenangebot und nahm damit die Spitzenposition in Bezug auf das Umsatzvolumen (rund 21.000 m²) ein. Auf den weiteren Plätzen rangierten die Wiesbadener Innenstadt (rund 14.000 m²) und die Abraham-Lincoln-Straße (rund 8.000 m²). Der Spitzenplatz der Büromeile „Mainzer Straße“ resultierte maßgeblich daraus, dass hier neben Bestandsflächen auch Neubauprojekte das Büroflächenangebot bereicherten.





Büromarkt-Kennziffern Wiesbaden (Stand Stand: Dezember 2020) Büroflächenumsatz (in m²) 66.000 Spitzenmiete (in Euro/m² mtl. netto) 18,00 Mietpreisspanne (in Euro/m² mtl. netto) 6,00 – 18,00 Leerstandsrate (in %) 2,1

Die Leerstandsquote stieg im Jahresverlauf lediglich marginal an und betrug Ende 2020 rund 2,1 %. Damit standen in Wiesbaden zu diesem Zeitpunkt in Summe rund 52.000 m² Büroflächen kurzfristig zur Anmietung zur Verfügung. Hauptsächlich durch Umzüge kamen ältere Bestandsflächen wieder auf den Markt.Nur sehr vereinzelt wurden Untermietflächen angeboten und spekulative Neubauflächen waren Ende 2020 im Wesentlichen überhaupt nicht im Angebot. Nach wie vor werden auf Wiesbadens Büromarkt fast ausschließlich vorvermietete Neubauprojekte realisiert. Damit blieb und bleibt auch zukünftig das kurzfristig verfügbare Büroflächenangebot in Hessens Landeshauptstadt äußerst knapp.Das unzureichende Angebot an Büroflächen und die ungebrochen große Nachfrage von Mietern vornehmlich aus dem öffentlichen Sektor führte dazu, dass sich die Spitzenmiete im vergangenen Jahr nochmals nach oben bewegte. Ende 2020 wurde der neue Spitzenwert von netto 18,00 Euro/m² erreicht. Insbesondere Mieter von zukunftsorientierten und ökologisch wertvollen Büroneubauten waren bereit, höhere Baukosten und neue energetische Standards auch durch höhere Mietpreise zu honorieren. Die Angebotsmietpreise im Neubau-Segment erreichten Ende 2020 Topwerte von bis zu netto 20,00 Euro/m². Im Spitzensegment der umsatzsteuerfreien Vermietungen rangierten die Mietpreise inkl. Umsatzsteuerschaden zwischen 18,00 Euro/m² und 24,00 Euro/m².