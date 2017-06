Wiesbadener Center am Ring voll vermietet

Die IC Immobilien Gruppe hat in dem von ihr gemanagten Bürogebäude am Otto-von-Guericke-Ring 13-15/Ecke Borsigstraße 16 in Wiesbaden einen Mietvertrag über 724 m² finalisiert. Damit ist das knapp 7.350 m² umfassende Center am Ring vollständig vermietet. Neuer Mieter der im Jahr 1993 errichteten Immobilie ist die SVA System Vertrieb Alexander GmbH, ein System-Integrator im Bereich DataCenter-Infrastruktur. Die IC Immobilien Gruppe ist darüber hinaus mit dem Property Management für den Eigentümer, die Software AG-Stiftung mit Sitz in Darmstadt, für dieses Objekt beauftragt.

„Da in der Region momentan keine großflächigen Vermietungen stattfinden, freuen wir uns besonders, das Bürogebäude nunmehr voll vermietet zu haben“, sagt Melanie Heller, Direktorin Vermietung bei der IC Immobilien Gruppe.