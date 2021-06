Wiesbaden: Private Investorengemeinschaft kauft Anlageimmobilie

Eine private Investorengemeinschaft hat in Wiesbaden ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 721 m² gekauft. Der Kaufpreis lag bei 3.606 Euro/m². Die Anlageimmobilie in der Oranienstraße 40 verfügt über zehn Wohnungen (ca. 606 m²) und eine Gewerbeeinheit (ca. 115 m²). Der Kaufpreisfaktor liegt beim rd. 30-Fachen der Jahresnettokaltmiete in Höhe von rd. 86.500 Euro. Verkäufer war eine Erbengemeinschaft. Engel & Völkers Commercial Wiesbaden war beratend und vermittelnd tätig.

