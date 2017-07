Wiesbaden: Becken entwickelt für Versicherungsgruppe

Die Eckdaten des Projekts stehen, der Ort ist auch festgelegt – nur wer der Auftraggeber ist, wollen weder der Hamburger Projektentwickler Becken noch das maßgeblich beteiligte Wirtschaftsdezernat der Stadt Wiesbaden sagen: Auf einem 13.600 m² großen Areal am Abraham-Lincoln-Park 5 in der hessischen Landeshauptstadt soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einen Büroturms mit 17.000 m² Bruttogeschossfläche begonnen werden. Es wird ein neues Versicherungs-Headquarter.

Auf rund 75 Millionen Euro veranschlagt Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH, das Volumen des Unterfangens. Der Baukörper selbst, er wird in Form eines großen „H“ konzipiert, als auch die Innengestaltung sollen den Ansprüchen eines kreativen Arbeitsumfelds kombiniert mit innovativen, flexiblen Grundlayouts entsprechen. „Zukunftsweisend“, sagt Stefan Spilker. Der Komplex wird prinzipiell als Multi-Tenant-Objekt angelegt – obwohl die ausschließliche Nutzung durch die ungenannte Versicherungsgruppe zementiert ist.



„Wiesbaden ist mit seiner dominierenden Branche, dem Versicherungswesen, für den künftigen Mieter ein idealer Unternehmensstandort. Zudem verfügt die IT-Branche der Stadt über ein großes Wachstumspotenzial und bringt auch in Zukunft genügend Nachfrage nach Büroflächen mit sich“, so Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH.



Die Animation weist sechs Etagen plus Staffelgeschoss aus. Die sehr gläserne Fassade erhält durch rundum verlaufende helle, markante Sichtstreben auch optisch eine leicht schwebende Anmutung. Das Gebäude soll nach Fertigstellung das DGNB-Nachhaltigkeitssiegel in Gold erhalten. Wiesbaden gilt traditionell als Hochburg des deutschen Versicherungswesens und der Finanzdienstleistungen. Aktuell gewinnt der IT-Sektor als zweiter Indikator für die Prosperität der Stadt an Bedeutung.