GWW beginnt Bau von 82 Mietwohnungen im Wiesbadener Waldviertel

Die bauvorbereitenden Maßnahmen für das neue Waldviertel im Stadtteil Dotzheim sind abgeschlossen, so dass am 2. Mai 2019 die Bauarbeiten für die ersten Wohnhäuser angelaufen sind. Die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) realisiert im ersten Abschnitt insgesamt sieben Mehrfamilienhäuser mit 82 barrierefreie erschlossenen Mietwohnungen. Der Anteil besonders preisgünstiger Wohnungen liegt bei 35 %. Im November 2020 werden die neuen Wohnungen voraussichtlich bezugsfertig sein. Der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt, in dem knapp 40 Eigentumswohnungen entstehen, soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen.

