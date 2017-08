Wienwert kauft zwei Liegenschaften für 22 Mio. Euro

Die Wienwert AG hat zwei große Grundstücksflächen im 21. Bezirk zum Kaufpreis von rund 22 Millionen Euro erworben, die Kaufverträge inklusive der vollständigen Kaufpreiszahlung wurden laut des Immobilienentwicklers am gestrigen Tage vollzogen. Es sei geplant in den nächsten Jahren rund 80 Millionen Euro an Gesamtinvestitionskosten in diese beiden Grundstücke zu investieren, um rund 550 Wohnungen und 260 Stellplätze zu errichten. Sicher ist dies aber nicht, denn nur eins der beiden Grundstücke ist für den Wohnbau ausgeschrieben, während auf dem anderen nur Gewerbe vorgesehen ist.

„Wir freuen uns, dass wir nunmehr nach zahlreichen Monaten der Vorbereitung die ersten vollzogenen Grundstücksakquisitionen kommunizieren können“, hält Wienwert-CEO Stefan Gruze fest. „Darüber hinaus haben wir bereits einen weiteren Kaufvertrag für ein Grundstück im 3. Bezirk zum Kaufpreis von rund 14 Millionen Euro abgeschlossen, der inklusive der vollständigen Kaufpreiszahlung spätestens im Oktober vollzogen werden soll. Die Verhandlungen für weitere Grundstücksakquisitionen laufen, wir wollen kurzfristig insgesamt bis zu 100 Millionen Euro in Grundstücksakquisitionen investieren“.



Turbulenzen im Haus

Der Immobilienentwickler wurde jüngst von der Finanzmarktaufsicht FMA kritisiert. Grund ist die von der Wienwert aufgelegte Anleihe über fünf Millionen Euro. Die Finanzmarktaufsicht hatte das Unternehmen aufgefordert sich wegen des Anleihenprogramms zu rechtfertigen. Die Behörde hegt den Verdacht, dass die Wienwert irreführende Werbung nutzt und sich zu positiv darstellt, wie das Unternehmen selber vor zwei Wochen bekannt gegeben hat. Gegenüber potenziellen Investoren, was vor allem Kleinanleger sind, sei nicht eindeutig erklärt worden, dass sie mir ihrem Investment indirekt auch in die Muttergesellschaft WW Holding investieren, die sich im turbulenten Fahrwasser befindet und ein hohes negatives Eigenkapital ausweist. Wienwert-Chef Stefan Gruze winkt die Vorwürfe und Kritik aber ab. Die Wienwert AG stünde gut dar, was auch der kürzlich bekanntgegebene Abschluss des Syndikatsvertrags mit einem europäischem Pensionsfonds belegen würde [Wienwert schließt Syndikatsvertrag mit staatlichem Pensionsfonds], der ein Meilenstein für das Unternehmen sei. Um welchen Pensionsfonds es sich handelt ist bislang nicht offiziell. Die Spekulationen der österreichischen Presse, es handele sich um die Bundespensionskasse- wurden bereits offiziell von der Pensionskasse dementiert. Sie habe „keine Pensionsgelder in das Unternehmen Wienwert AG oder WW Holding AG eingebracht und beabsichtigt dies auch nicht“, hieß es in einer Aussendung. Der Immobilienfonds „Wohnen Plus Fonds“ besitzt zwar aktuell zwei Immobilien in Wien zu jeweils 50%, von denen die anderen 50% von der Wienwert AG gehalten werden, die dort Mietwohnungen errichten werden, hierbei handele sich aber um marktübliche Investments.