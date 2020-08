Wiener Hotellerie stark getroffen

Kaum eine Branche ist von der Corona-Pandemie so stark betroffen wie die Hotellerie. Der Städtetourismus in den großen Metropolen läuft nur schleppend wieder an, so auch in der österreichischen Hauptstadt. Wiens Nächtigungen gingen im Juli um 73,3% auf 443.000 zurück – damit sind die Rückgänge zwar nicht mehr ganz so stark wie im Juni, in dem das Minus 88% betrug, dennoch aber dramatisch niedrig.

.

Im ersten Halbjahr fiel das durch Covid-19 bedingte Minus dank der noch positiv bilanzierenden Monate Januar und Februar entsprechend geringer aus. Von Januar bis Juli wurden 3,2 Millionen Nächtigungen gezählt, was einem Minus von 66,4% entspricht. Der Netto-Nächtigungsumsatz liegt bei 142,3 Millionen Euro, was ein Rückgang um 68,7% im ersten Halbjahr gleichkommt. Die Hotelbetten waren in dieser Zeit zu 28,2% (1-7/2019: 58,7%) ausgelastet, die Zimmerauslastung betrug rund 36,5% (1-7/2019: rund 76%). Im ersten Halbjahr erwirtschafteten die Betriebe, vor allem aufgrund der noch positiv bilanzierenden Monate Januar und Februar, 142.343.000 Euro. Das sind um 68,7% weniger als im entsprechenden Zeitraum 2019.



Fast genauso fatal wie in der österreichischen Hauptstadt sieht es in Berlin aus. Im ersten Halbjahr kamen nicht einmal mehr halb so viele Besucher wie im Vorjahreszeitraum. Das Bundesamt für Statistik hat für das erste Halbjahr 2,7 Millionen Gästen – ein Minus von 59 Prozent - ermittelt. So wenig Besucher kamen zuletzt 2004. In ähnlichem Maße sanken jeweils die Übernachtungszahlen: Sie erreichten insgesamt noch 6,5 Millionen. Vor allem die ausländischen Gäste (-66,0 Prozent) blieben aufgrund der Reisebeschränkungen weg.