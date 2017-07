Wiener Happel-Stadion: Neubau erfordert neuen Standort

Eine aktuelle Studie empfiehlt einen Neubau als „günstigste Option“: Die Empfehlungen zum Neu- oder Umbau des Wiener Ernst-Happel-Stadions wurden dem österreichischen Nationalrat von SPÖ-Sportminister Hans Peter Doskozil in Form einer Machbarkeitsstudie präsentiert. Demnach entspricht die im Wiener Prater gelegene Sportstätte nicht mehr den modernen Anforderungen.

Der denkmalgeschützte Bau und seine Anlagen wurden 1931 fertig gestellt und zur Fussballeuropameisterschaft 2008 hatte die Stadt Wien noch einmal 35 Mio. Euro in die Renovierung des Stadions investiert. Diese erwiesen sich jedoch als wenig nachhaltig. So ist die Sicht auf das Spielfeld immer noch eingeschränkt, da die Entfernung zwischen den hinteren Zuschauerrängen und den Sportlern zu weit ist. Darüber hinaus sind Teile der Sporteinrichtungen wie zum Beispiel die Laufbahn nicht mehr nutzbar und auch die sanitären Anlagen sowie die gastronomischen Einrichtungen sind in einem schlechtem baulichen Zustand.



Das aktuelle Gutachten unterstützt bereits bekannte Positionen des österreichischen Fussballverbandes zu einem Neubau und auch der Sportstadtrat der Stadt Wien, Andreas Mailath-Pokorny, plädiert für ein neues, modernes Fussballstadion in der österreichischen Hauptstadt . Jedoch stehen einer unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sinnvollen Modernisierung am jetzigen Standort vor allem die weit gehenden Denkmalschutzauflagen entgegen. Laut aktuellem Gutachten erfordert die ein Neubau am derzeitigen Standort im Prater einen vollständigen Abriss der alten, maroden Baulichkeiten. Gleichzeitig schließt der bestehende Denkmalschutz einen Abriss aus. Demzufolge bleibt als einzige Lösung für einen Stadionneubau dessen Errichtung an einem neuen Standort.