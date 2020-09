Wiener Großprojekt „TrIIIple“ feiert Dachgleiche

Drei Jahre nach dem Spatenstich von TrIIIple - einem der größten privatfinanzierten Wohnbauprojekte der Zweiten Republik - trafen sich gestern die Projektpartner Hans-Peter Weiss von ARE Austrian Real Estate und Erwin Soravia von Soravia gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (Wien Landstraße) noch einmal auf dem Grund des ehemaligen Hauptzollamtes. Diesmal jedoch im 29. Stock von Turm 1, wo man gemeinsam mit Projektbegleitern die Dachgleiche der drei rund 100 Meter hohen Geschwistertürme feiern durfte. Schon Mitte 2021 werden die ersten Wohneinheiten übergeben.

.