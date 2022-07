Wiener Flächenumsatz erreicht 39.300 m²

Im 1. Halbjahr 2022 summierte sich der Flächenumsatz am Logistik- und Industriemarkt Wien und Umgebung auf 39.313 m². Zu diesem Ergebnis kommt das Vienna Research Forum Logistik/Industrie (VRF-LI) nach der Auswertung der aktuellen Eckdaten.

.

Der Gesamtflächenumsatz inkl. der vom VRF nicht berücksichtigten Flächen betrug im ersten Halbjahr 49.055 m². Hinzu kommen weitere 51.600 m² außerhalb der definierten VRF-LI Submärkte im südlichen Wiener Umland.



Die höchsten Qualitätsstandards, sogenannte Logistik Klasse A Objekte, erfüllen 50% der klassifizierten Gebäude, 34% sind als Klasse B und 16% als Klasse C qualifiziert. Bei den Produktions- und Industrieflächen wurden alle Objekte aufgenommen, die aktuell für diesen Zweck verwendet werden und gewisse Mindestkriterien wie z.B. Hallengröße erfüllen.



Der größte Flächenumsatz fand laut VRF-LI mit ca. 11.000 m² im Submarkt Wien Umland Ost statt. Dieser entspricht rund 28% des Flächenumsatzes auf dem Logistik- und Industriemarkt im ersten Halbjahr 2022. Ein weiterer großer Flächenumsatz wurde im Submarkt Wien Ost mit 5.000 m² registriert. Betrachtet man den Flächenumsatz nach dem Anteil an Logistik- bzw. Industrieflächen, so entfallen 94% auf Logistikflächen und 6% auf Produktions- und Industrieflächen.



Das VRF-LI hat erstmals im November 2019 den Gesamtbestand an Logistik-, Produktions- und Industrieflächen in Wien und Umgebung erhoben und mit Ende des H1 2022 aktualisiert: Er beträgt demnach 5.599.420 m², davon entfallen 51% auf Produktions- und Industrieflächen und 49% auf Logistikflächen.