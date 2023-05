Wiener DC Tower ist voll vermietet

Der DC Tower, das höchste Bürogebäude Österreichs, ist seit April voll vermietet. 31 Mieter – vom Pharmaunternehmen über Mobilfunkanbieter, Banken und Unternehmensberatungen bis hin zu einem 5-Sterne-Designhotel und einem großen Player in der Stahlindustrie - haben derzeit ihren Standort im DC Tower.

Das 2017 von Deka Immobilien erworbene Bürogebäude [wir berichteten] verfügt auf 60 Etagen über eine Mietfläche von 75.000 m², davon rund 60 Prozent hochwertige Büroflächen. Im Vollbetrieb bietet der DC Tower Platz für rund 6.500 Menschen.



„Nicht nur die Lage sowie die Nahversorgung und Verkehrsinfrastruktur sind herausragend, sondern auch die Serviceleistungen für die Mieter. Die Anforderungen an Büros haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Eine gute Atmosphäre und eine durchdachte Architektur schaffen die Basis für den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Darauf setzen wir auch weiterhin und investieren kontinuierlich in die Qualität der Räumlichkeiten“, betont Nadine Besier von Deka Immobilien.



In die gleiche Kerbe schlägt Wolfgang Alfanz von der IVU, einem Anbieter von IT-Lösungen für den öffentlichen Verkehr: „Die Gründe für uns, den DC Tower als Unternehmensstandort zu wählen, liegen vor allem in der Qualität der Büroräume, der guten Erreichbarkeit für unsere Kunden und Mitarbeiter sowie im repräsentativen Standort“.



Das Property Management-Mandat liegt seit 2019 bei CBRE. Mit einer Höhe von 250 Metern ist der DC Tower das höchste Bürogebäude Österreichs und eines der schlanksten Hochhäuser der Welt. Das vom französischen Architekten Dominique Perrault entworfene Gebäude verbindet architektonische Ästhetik mit modernster ökologischer Bauweise und Funktionalität. Die Bruttogeschoßfläche auf 60 Stockwerken beträgt 93.600 m², die vermietbare Fläche ca. 75.000 m² und die Mietfläche pro Stockwerk ca. 1.200 m².