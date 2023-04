Wiener Büromarkt zieht stark an

Im 1. Quartal 2023 summierte sich die Vermietungsleistung auf dem Wiener Büromarkt auf 39.152 m² – das sind um 32,17 % mehr als im 4. Quartal 2022 und um 8,85 % mehr als im 1. Quartal 2022. Zu diesem Ergebnis kommt das Vienna Research Forum nach der Auswertung der aktuellen Eckdaten des Wiener Büromarktes. Berücksichtigt werden vom VRF dabei nur moderne Büroflächen, die ab 1990 gebaut oder generalsaniert wurden und die gewisse Qualitätskriterien wie Klimatisierung, Lift oder IT-Standard erfüllen.

Die größte Vermietung (Vorvermietung) fand laut VRF mit 3.540 m² im Submarkt Innere Bezirke statt und entspricht 9,04 % der Vermietungsleistung auf dem Wiener Büromarkt im Q1. Eine weitere größere Vermietung wurde im Submarkt Norden mit 2.310 m² registriert. Insgesamt wurden im 1. Quartal 47 Vermietungen verzeichnet – das ist um 18 Vermietung weniger als im Vorquartal und um 9 mehr als im Q1 2022.



Insgesamt wurden an das VRF 51.126 m² gemeldet, davon 39.152 m² Neuvermietungen und Vorvermietungen sowie 5.679 m² Untervermietungen. Das ergibt in Summe 44.831 m² welche für das VRF relevant sind. Im Q1 hat sich der Bestand zur Neuvermietung im Submarkt Norden um 3.300 m² erhöht.



Im 1. Quartal 2023 betrug die Leerstandsquote im VRF-Bestand moderner Bürogebäude in Wien 3,91 %. Der Leerstand ist im Vergleich zum Vorquartal um 0,01 % gestiegen und im Vergleich zum Q1 2022 um 0,29 % gesunken. Die niedrigste Leerstandsquote wurde mit 1,04 % im Submarkt Hauptbahnhof registriert, die höchste mit 9,63% im Submarkt AirportCity Vienna,dicht gefolgt vom Submarkt Wienerberg mit 8,35%.



Das VRF hat erstmals im September 2016 für Wien auch den Gesamtbestand an modernen Büroflächen erhoben und diesen mit Ende des 1. Quartals 2023 aktualisiert: Er beträgt demnach 5.996.386 m², davon entfallen rd. 63% auf Flächen der Klasse A und 37% auf Flächen der Klasse B nach VRF Standard. Weiters wurden bei sämtlichen Projekten die Leerstände überprüft und aktualisiert.