Wiener Büromarkt zeigte sich 2025 überraschend widerstandsfähig

Der Wiener Büromarkt blickt auf ein solides Jahr 2025 zurück: Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte am Vermietungsmarkt ein Gesamtvolumen von rund 230.000 m² erzielt werden. Dies ist ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr.

.

Die Nachfrage kam aus einem breiten Branchenspektrum, wobei vor allem der (halb-) öffentliche Sektor als stärkster Treiber hervorstach. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch zu Jahresbeginn 2026, die Nachfrage aus unterschiedlichsten Branchen bleibt weiterhin solide.



„2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Wiener Büromarkt auch in anspruchsvollen Zeiten eine außergewöhnliche Stabilität aufweist. Besonders hochwertige und nachhaltige Neubauprojekte bleiben klare Treiber der Nachfrage“, betont Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe.



Die Top-5-Vermietungen 2025

• Gemeinnütziges Unternehmen mit 17.800 m² in der Donaustadtstraße 47

• Energieunternehmen mit 11.000 m² am Schwarzenbergplatz 3

• Öffentlicher Mieter mit 8.000 m² in der Lilienbrunnengasse 7-9

• Bildungseinrichtung mit 6.500 m² im Peak Vienna

• Die Wiener Volkshochschulen GmbH mit 4.400 m² im Inno Center



Ausschlaggebend für die hohe Dynamik sind die innovativen und nachhaltigen Neubauprojekte und Refurbishments, die 2025 und 2026 zur Fertigstellung gelangen. 2025 war die Fertigstellungsleistung noch sehr breit aufgestellt und umfasste u.a. Leopoldquartier Office (ca. 22.000 m²), Central Hub im Vienna Twentyone (ca. 21.000 m²), Vienna Twentytwo beim Donauzentrum (ca. 20.500 m²) sowie Carré Muthgasse (ca. 13.000 m²). 2026 hingegen gelangen nur 2 größere Neubauprojekte zur Vermietung. Einerseits das hochwertig sanierte „Enna – The Work-Life-Building“ (ca. 22.500 m²), das gleich zu Jahresbeginn an erste Mieter übergeben wird und andererseits das markante Landmark-Building „DC2 – 2Work, 2Live, 2BE“ (ca. 26.500 m²), das im Herbst 2026 fertiggestellt wird.



Der DC2 weist als erster Büroturm Österreichs eine Photovoltaik-Fassade sowie hochwertige Außenarbeitsplätze mit sensationellem Ausblick auf. Zusätzlich gelangt mit dem S12 ein stilvoll saniertes Gründerzeithaus im ersten Bezirk auf den Markt und erweitert damit das stark eingeschränkte Angebot an hochwertigen Innenstadtstandorten. Das generalsanierte Bürogebäude Vordere Zollamtsstraße 3 ist bereits vollvermietet und gelangt somit nicht auf den Markt. „Die Fertigstellungsleistung 2026 ist überschaubar, jedoch qualitativ herausragend. Moderne Arbeitswelten mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort werden immer stärker nachgefragt und genau diese Projekte prägen das kommende Jahr“, ergänzt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH.



Für Erstbezugsflächen setzt sich der leichte Anstieg des Mietpreisniveaus auch 2026 fort. Hochwertige Neubauten und Refurbishments erzielen weiterhin deutliche Marktnachfrage und profitieren von einer geringen Konkurrenzsituation durch das eingeschränkte Neubauvolumen.



Die Leerstandsrate ist zu Jahresbeginn aufgrund der hohen Fertigstellungsquote der vergangenen zwei Jahre weiter leicht angestiegen und liegt aktuell bei rund 3,8 %. Trotz dieser Zunahme bleibt der Wiener Markt im internationalen Vergleich stabil und klar vermieterfreundlich, insbesondere in den Top-Lagen.