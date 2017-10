Wiener Büromarkt kommt noch nicht in Schwung

Nach rund 36.000 m² neu vermieteter Büroflächen im ersten sowie ca. 51.000 m² im zweiten Quartal 2017 fiel das dritte Quartal wieder schwächer aus: nur rund 29.000 m² Büroflächen wurden von Juli bis September 2017 in Wien vermietet.

Fertiggestellt wurde im dritten Quartal beinahe doppelt so viel: ca. 54.000 m² neue Büroflächen kamen in Wien hinzu. Die größten Projekte: Post am Rochus mit ca. 23.000 m², Denk Drei beim Prater mit ca. 20.000 m² sowie der Seepark Campus West mit rund 11.000 m² in der Seestadt. Im vierten Quartal sollten noch einmal rund 78.000 m² neuer Büroflächen fertiggestellt werden, darunter QBC 3+4, square+ Bauteil 1 und das Messcarrée. Da aber rund 90% der im dritten Quartal neu errichteten Flächen bereits vorvermietet sind oder zukünftig eigengenutzt werden, bleibt die Leerstandsrate weiterhin auf einem niedrigen Niveau.



„Das dritte Quartal 2017 ist in Bezug auf die Vermietungsleistung hinter den Erwartungen geblieben. Wir gehen allerdings davon aus, dass das vierte Quartal das stärkste des heurigen Jahres werden sollte", so Patrick Schild, Head of Agency bei CBRE Österreich, der mit seinem Team rund ein Drittel aller Vermietungen im dritten Quartal begleitete.



Für das gesamte Jahr 2017 wird eine Vermietungsleistung von rund 180.000 m² am Wiener Büromarkt erwartet. Die meisten Vermietungen fanden mit ca. 36% in der Wiener City statt, knapp gefolgt vom Hauptbahnhof mit 32%. Auf den Bereich Donau City/Lassallestraße entfielen ca. 12% der Vermietungen, auf den Wienerberg rund 8%.



Dienstleister waren im dritten Quartal die stärksten Neu-Mieter mit ca. 62%, auf die Computer/High-Tech Branche entfielen rund 16% der Neuvermietungen, auf den Finanzdienstleistungssektor ca. 11%. Die Spitzenmiete für Büros, erzielt in der Inneren Stadt, blieb im dritten Quartal 2017 stabil bei 26,00 Euro/m²/Monat.