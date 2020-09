Wien: Value One feiert Dachgleiche im Viertel Zwei

Seit den 70er Jahren sind zwei Tribünen des Wiener Trabrennvereins ungenutzt. Nun revitalisiert der Immobilienentwickler Value One die Tribünen im Viertel Zwei: Seit Baubeginn in 2019 schreiten die Bauarbeiten zügig voran. Am vergangenen Dienstag wurde gemeinsam mit der Arge Habaud/Dywidag die Dachgleiche feierlich begangen.

.