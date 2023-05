Wien: Übernachtungen fast auf Vor-Corona-Niveau

Der April erreichte mit 1,5 Millionen Übernachtungen 95% seines Aufkommens aus 2019, ein Plus von 41% im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfallen 345.000 Nächtigungen auf Deutschland – erstmalig wird damit das Niveau aus 2019 wieder erreicht (+1,2%). Von Jänner bis April wurden 4,5 Millionen Gästenächtigungen gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im März 71,3 Millionen Euro, zwischen Jänner und März erwirtschafteten sie 188,5 Millionen Euro.

Der April 2023 schloss mit 1.490.000 Nächtigungen und einem Plus von 41% zum Vergleichsmonat 2022 ab – das entspricht 95% des Aufkommens aus 2019. Zwischen Jänner und April verzeichnete Wien 4.451.000 Übernachtungen – das bedeutet einen statistischen Zuwachs von 79% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutschland führt die Liste der Top-10-Märkte im April mit 345.000 Übernachtungen (+31%) an, gefolgt von Österreich (261.000, +13%), Italien (89.000, +90%), den USA (72.000, +88%), Großbritannien (52.000, +52%), der Schweiz (46.000, +45%), Spanien (44.000, +26%), Frankreich (44.000, +55%), Israel (36.000, +29%) sowie Polen (34.000, +83%).



Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im März 71.315.000 Euro – ein Plus von 89% zum Vergleichsmonat 2022. Im Vergleich zum März 2019 ergibt sich ein Plus von 5,7%. Im Zeitraum Jänner bis März konnten die Betriebe 188.501.000 Euro erwirtschaften – um 148% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im April 59,5% (4/2022: 46,3%), jene der Zimmer rund 75% (4/2022: rund 58%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis April) lag die Bettenauslastung bei 44,5% (1-4/2022: 28,3%), die Zimmerauslastung bei rund 56% (1-4/2022: rund 36%). Insgesamt waren im April etwa 69.100 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 6.300 Betten (+10%) mehr, als im April 2022 angeboten wurden.