Wien erneut Weltspitze: 2. Platz bei ICCA-Kongress-Statistik 2018

Die Tagungsmetropole Wien landete in der aktuell veröffentlichten Statistik der International Congress and Convention Association (ICCA) zum Jahr 2018 erneut auf dem weltweit 2. Platz.

In der gerade von der ICCA publizierten Zählung der global abgehaltenen internationalen Kongresse 2018 hält Wien seinen 2. Platz ein. Mit 172 einschlägigen Veranstal­tungen wurde es nach Paris (212) und vor Madrid (165) gereiht. Christian Woronka, Leiter des Vienna Convention Bureau (VCB) und Marktmanagement im WienTourismus, betont: „Wir freuen uns sehr über die neuerliche Top-Platzierung Wiens in einem global äußerst kompetitiven Umfeld.“



An 4. Stelle des ICCA-Rankings liegt Barcelona (163), gefolgt von der deutschen Haupstadt (162). Berlin ist damit um einen Platz im ICCA-Ranking abgerutscht. „Berlin steht erneut in der Top-5-Spitzengruppe der internationalen Kongress-Metropolen. Das ist angesichts der großen Konkurrenz zwischen den europäischen Städten ein großartiger Erfolg für Berlin und sein Convention Office“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin. „Um auch weiterhin erfolgreich mitspielen zu können, brauchen wir neue Kapazitäten für große Veranstaltungen.“ Laut offizieller Statistik des Berlin Convention Office von VisitBerlin kamen 2018 12 Millionen Teilnehmer zu rund 143.390 Veranstaltungen (jeweils +2,3 Prozent ggü. 2017). Erstmals generierten Tagungen- und Kongresse mehr als acht Millionen Übernachtungen. Mit einem Gesamtumsatz von 2,63 Milliarden Euro ist die Branche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt.



Nach Berlin folgt im im dicht gedrängten ICCA-Ranking Lissabon (152), London (150), Singapur (145) sowie Prag (136) und Bangkok (135). In der Länder-Statistik erreichte die USA (947) Platz 1, gefolgt von Deutschland (642) und Spanien (595). Österreich landete mit 240 Veranstaltungen auf dem 16. Platz.