Wien: Ehemaliger Erste Group-Standort wieder voll vermietet

Mariahilfer Straße 41-43

Nach einer aufwändigen Generalsanierung sind die Büroflächen im Objekt Mariahilfer Straße 41-43 nach dem Umzug des bisherigen Nutzers Erste Group in den Erste Campus am Hauptbahnhof Anfang 2016 [wir berichteten] wieder vollständig vermietet.

.

Das bestehende Büro- und Geschäftsgebäude in attraktiver Lage in Österreichs größter Einkaufsstraße wurde in den vergangenen Monaten generalsaniert. Ab dem 2. Obergeschoss bis zum Dachgeschoss wurde das Haus komplett entkernt und die haustechnischen Anlagen, Aufzüge sowie die brandschutztechnischen Einrichtungen wurden erneuert. Für die ca. 2.500 m² Büroflächen konnten zwei neue renommierte Mieter aus der Software- bzw. Dienstleistungsbranche gewonnen werden. „Die Mariahilfer Straße ist gerade bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen aus der Kreativ-, Medienoder IT-Branche ein stark nachgefragter Bürostandort und profitiert von der zentralen Lage, der guten öffentlichen Erreichbarkeit und der lebendigen Atmosphäre“, sagt Stefan Wernhart, Leiter der Büroabteilung bei EHL Immobilien, die exklusiv mit der Vermittlung der Büroflächen beauftragt war und den Eigentümervertreter Erste Group Immorent bereits bei der Planung der Umbauarbeiten umfassend beraten hat.



„Für Bestandsobjekte bestehen trotz der starken Konkurrenz durch die hohe Neuflächenproduktion in neu errichteten Büroobjekten durchaus gute Verwertungschancen. Die Modernisierung der Büroflächen in der Mariahilfer Straße 41-43 war optimal auf die aktuellen Kundenerfordernisse abgestimmt, so konnten die Erstbezugsflächen zu marktkonformen Mieten verwertet werden“, erklärt Wernhart.